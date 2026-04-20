Πέντε αντικείμενα στο υπνοδωμάτιο που “κλέβουν” τον ύπνο σας

Η έλλειψη ύπνου δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη ή συγκεκριμένους ανθρώπους. Σίγουρα, ορισμένοι κοιμούνται πιο εύκολα από άλλους, μα όλοι μας, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με τον ύπνο.

Οι ειδικοί συνιστούν 7–9 ώρες ύπνου για τους ενήλικες για καλύτερη υγεία, λειτουργία του ανοσοποιητικού και νοητική απόδοση. Αν νιώθετε κουρασμένοι, ίσως ήρθε η ώρα να ελέγξετε τον τρόπο ζωή και την ενασχόλησή σας με τις οθόνες, αλλά και το υπνοδωμάτιό σας , καθώς μπορεί εκεί να βρίσκονται παράγοντες που γίνονται «κλέφτες» του ύπνου σας.

Κακή υποστήριξη στο κρεβάτι

Το στρώμα σας μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος ένοχος για τη διαταραχή του ύπνου σας. Ένα πολύ μαλακό ή φθαρμένο στρώμα κάνει το σώμα να βυθίζεται, ενώ ένα πολύ σκληρό δημιουργεί σημεία πίεσης στους γοφούς και τους ώμους. Το αποτέλεσμα; Περιστροφές, ξύπνημα με πόνο και διαταραγμένος ύπνος. Οι ειδικοί προτείνουν να ταιριάξετε τη σκληρότητα του στρώματος με τη θέση που κοιμάστε και να το αντικαθιστάτε κάθε 7–10 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με το μαξιλάρι – ένα πολύ μαλακό ή ένα πολύ σκληρό δεν προσφέρουν σωστή στάση σώματος και μπορεί να ξυπνάτε στη διάρκεια της νύχτας με πόνους στον αυχένα ή την επόμενη ημέρα να νιώθετε πόνους στα κόκαλα. Συμβουλευτεί έναν ειδικό για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Υπερβολικό φως

Το φως είναι ο απόλυτος «εισβολέας» στο υπνοδωμάτιο είτε προέρχεται από φώτα του δρόμου είτε από μικρές λυχνίες στον χώρο, όπως το λαμπάκι της τηλεόρασης ή του φορτιστή. Η έκθεση στο φως καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, και διαταράσσει τον κιρκαδικό ρυθμό. «Ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα μπλε φωτός από φορτιστή ή κάποια μικρή οθόνη αρκεί», λέει η Dr. Allison Brager, νευροεπιστήμονας, στο The Post.3. Λάθος θερμοκρασία

Η θερμοκρασία στον χώρο ρυθμίζει την είσοδο στον βαθύ ύπνο. Πολύ κρύο περιβάλλον αναγκάζει το σώμα να δουλέψει περισσότερο για να κρατήσει τη θερμοκρασία του, ενώ πολύ ζεστό εμποδίζει τη φυσική διαδικασία ψύξης, πιέζοντας την καρδιά και προκαλώντας αφυδάτωση. Το ιδανικό εύρος; 15–20°C, ανάλογα και με την εποχή, σύμφωνα με την Terry Cralle, νοσηλεύτρια και εκπαιδεύτρια ύπνου. Το ταίρι στον ύπνο

Μπορεί να αγαπάτε τον/τη σύντροφό σας, αλλά το ροχαλητό, οι νευρικές ή συνεχείς κινήσεις στον ύπνο προκαλούν προβλήματα. Το να κοιμάστε σε διαφορετικά δωμάτια μπορεί να βοηθήσει, ενώ το ίδιο μπορεί να κάνουν και η χρήση μαξιλαριών-φραγμάτων, μάσκας ματιών, ωτοασπίδων ή μηχανών που μπορεί να περιορίζουν τον θόρυβο, ίσως εξομαλύνουν την κατασταση. Κατοικίδια ή εξωτερικοί θόρυβοι

Τα ζώα μπορούν να αναστατώσουν τον ύπνο με τις κινήσεις, το ροχαλητό και διάφορους ήχους. Η Dr. Brager προτείνει να τα αφήνετε στο κρεβάτι της μόνο το πρωί και όχι τη νύχτα, ώστε να μπορείτε να κοιμηθείτε πιο ήρεμα. Επιπλέον, θόρυβοι από αυτοκίνητα, φορτηγά σκουπιδιών και νυχτερινές εκδηλώσεις μπορούν να σας ξυπνήσουν. Μία αξιόπιστη λύση είναι η χρήση ωτασπίδων ή λευκών θορύβων, για να καλύπτουν τις εξωτερικές ενοχλήσεις.

