Χαϊδάρι: Εσπευσμένα στο χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου

Eπειγόντως στο χειρουργείο του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα μεταφέρθηκε η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

