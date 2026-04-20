Περίεργο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ξεφλούδισαν κορμούς δέντρων στην Αριστοτέλους – Θα καταθέσει μήνυση ο δήμος

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (20/4) στην Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι ξεφλούδισαν τους κορμούς από τις μανόλιες που είχε φυτέψει ο δήμος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Βασίλης Διαμαντάκης «Κάποιος ή κάποιοι εντελώς ηθελημένα και με πρόγραμμα ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ τους κορμούς από τις Μανόλιες της Αριστοτέλους προφανώς για να ξεραθούν!».

Και τονίζει στην ανάρτηση του πως «πέρα από την μήνυση κατ΄ αγνώστων που θα υποβάλουμε ζητώντας να ανοίξουν οι κάμερες, ζητάμε και την βοήθεια των Δημοτών και Καταστηματαρχών αν έχουν δει κάτι ή αν οι κάμερες τους έχουν καταγράψει κάτι».

