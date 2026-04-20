Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι τρεις συλληφθέντες – "Πιθανότατα να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα"

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών σε ψηφιακό υλικό από κινητά τηλέφωνα και κάμερες ασφαλείας.

Οι αρχές «ξεσκονίζουν» ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις για επιπλέον εμπλεκόμενους. Στο μικροσκόπιο των αρχών και η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος το μοιραίο βράδυ, όχι μόνο επικοινώνησε με τη Μυρτώ, αλλά της έστειλε και χρήματα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, κ. Παναγιώτης Δρακουλογκώνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, είπε πως: «Έχουμε αρκετά στοιχεία, αλλά στο στάδιο αυτό που βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες γι’ αυτά τα στοιχεία».

«Έχουμε την αίσθηση ότι πολύ σύντομα θα μπούμε στο δρόμο να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι αυτό. Να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις παραμέτρους. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και συνακολούθως να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο», εξήγησε.

Όπως είπε, «σημασία έχει ότι πρέπει να υπάρξει διερεύνηση σε βάθος – που γίνεται αυτή διερεύνηση – και πιθανότατα, να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα».

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνία που είχε η κοπέλα με τoν 66χρονο, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι το γεγονός πως μια επικοινωνία γίνεται από ένα τηλέφωνο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κάτοχος της συσκευής είναι και ο ίδιος που τη χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή.

Ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εντείνουν τις έρευνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά δεδομένα. Κινητά τηλέφωνα, επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με στόχο να χαρτογραφηθεί τόσο η πορεία της 19χρονης πριν από το περιστατικό,όσο και οι κινήσεις των φερόμενων δραστών μετά από αυτό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η διαδρομή των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και η πιθανή εμπλοκή ατόμων που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

