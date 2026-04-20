MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν σε Τούμπα την πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε… γήπεδο Τούμπας έχει μετατραπεί εδώ και λίγη ώρα το πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, η εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του ΠΑΟΚ, δεκάδες οπαδοί δίνουν το παρών στην εορταστική εκδήλωση που έχει στηθεί στο κέντρο της πόλης. Φωνάζοντας συνθήματα της αγαπημένης τους ομάδας και κρατώντας σημαίες και καπνογόνα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζουν έντονα τη σημερινή επετειακή μέρα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Σημειώνεται πως η προσέλευση των φιλάθλων της ομάδας τις επόμενες ώρες, αναμένεται να είναι όλο και μεγαλύτερη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρει πως η γιορτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους θα βρεθούν μεγάλες δόξες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

