Θεσσαλονίκη: Οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν σε Τούμπα την πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

Σε… γήπεδο Τούμπας έχει μετατραπεί εδώ και λίγη ώρα το πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, η εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του ΠΑΟΚ, δεκάδες οπαδοί δίνουν το παρών στην εορταστική εκδήλωση που έχει στηθεί στο κέντρο της πόλης. Φωνάζοντας συνθήματα της αγαπημένης τους ομάδας και κρατώντας σημαίες και καπνογόνα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζουν έντονα τη σημερινή επετειακή μέρα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Σημειώνεται πως η προσέλευση των φιλάθλων της ομάδας τις επόμενες ώρες, αναμένεται να είναι όλο και μεγαλύτερη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρει πως η γιορτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους θα βρεθούν μεγάλες δόξες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.