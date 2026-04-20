Χαλκιδική: Μήνυση για την κτηνωδία με τη θανάτωση 21 σκύλων κατέθεσε ο Δήμος Πολυγύρου – Η έκκληση για πληροφορίες

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο Δήμος Πολυγύρου για το αποτρόπαιο περιστατικό της θανάτωσης 21 σκύλων στον Βάβδο Χαλκιδικής. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το περιστατικό.

Τη μήνυση κατέθεσε σήμερα ο πρωί ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανούλ τονίζοντας πως “ζητούμε την ποινική δίωξη του δράστη ή των δραστών, για το έγκλημα που διαπράχθηκε στον Βάβδο”.

Ο ίδιος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και την καταδίκη του για το περιστατικό και απευθύνει έκκληση προς όσους τυχόν γνωρίζουν κάτι για τη θανάτωση των ζώων να επικοινωνήσει με την Ελληνική Αστυνομία.

Η ανάρτηση του δημάρχου Πολυγύρου

Σήμερα το πρωί συναντήθηκα με τον Διοικητή της Ασφάλειας Πολυγύρου, συνοδευόμενος από τον κτηνίατρο του Δήμου, Δρ. Ταξιάρχη Χασαλεύρη και καταθέσαμε ως Δήμος, μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωσης 21 σκύλων στον Βάβδο, εκ των οποίων 14 ήταν ενήλικα και 7 κουτάβια.

Ζητούμε την ποινική δίωξη του δράστη ή των δραστών, για το έγκλημα που διαπράχθηκε στον Βάβδο.

Η βία απέναντι στα ζώα δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό και κινούμαστε άμεσα προς κάθε κατεύθυνση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ο δράστης ή οι δράστες.

Καλούμε κάθε πολίτη που γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία και μπορεί να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης, να επικοινωνήσει με την Ασφάλεια Πολυγύρου.

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική!