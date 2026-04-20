ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα και για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάση Καββαδά

Διάφορα ερωτήματα θέτει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

ΤΟ ΠΑΣΟΚ μέσω του γραφείου Τύπου αναφέρει: «Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία» και στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης εκφράζει απορίες για το νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καββαδά. 

Και παραθέτει όπως αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

•⁠  ⁠Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …«ανθρωποφαγία».

•⁠  ⁠Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος. Τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.

Υ.Γ. Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία , ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;»

Αθανάσιος Καββαδάς ΠΑΣΟΚ

