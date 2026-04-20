ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, που συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.4.26).

Αυτοπροσώπως απολογήθηκε Χαράλαμπος Αθανασίου δια υπομνήματος ο Τάσος Χατζηβασιλείου, όπωε μεταδίδει το newsit.gr.

Ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου απέστειλε Υπόμνημα στην Επιτροπή, το οποίο και δημοσιοποίησε με το οποίο όπως αναφέρει «δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου. Προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε […] Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Παρακαλώ όπως αποδειχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στην μία σελίδα δήλωση – Υπόμνημα προς την Επιτροπή αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια παραγωγό υποστηρίζοντας ότι « κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της ΕΕ».

Το υπόμνημα του Τάσου Χατζηβασιλείου

Ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, από την πλευρά του επέλεξε να εμφανιστεί αυτοπρόσωπος στην Επιτροπή και ζήτησε και αυτό την άρση ασυλίας του. Κατά την προσέλευσή του και συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί πρώτα στην Επιτροπή σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα, υπογραμμίζοντας όμως ότι από τα αναφερόμενα σε αυτόν δεν προκύπτει κάποιο αδίκημα. Απορώ, είπε , πως στάλθηκε μια τέτοια δικογραφία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το να επικοινωνεί ένας βουλευτής με την Διοίκηση για υποθέσεις πολιτών αυτό εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα.

Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ένταση πάντως φέρεται να υπήρξε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που προσήλθε στην συνεδρίαση θέλοντας να υποβάλει ερωτήσεις στον παριστάμενο βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ο παρακάτω έντονος διάλογος μεταξύ του προέδρου της Επιτροπή Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις, θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια;;; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του!

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση την ερχόμενη Τετάρτη μαζί με τις άλλες υποθέσεις των 11 βουλευτών της ΝΔ που η Επιτροπή, επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους όπως και οι ίδιοι ζήτησαν