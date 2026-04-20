Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες από τη Νέα Μηχανιώνα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, κατά τη διενέργεια ελέγχων από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδείς θάλαμοι) στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Θερμαϊκού.

Οι ιχθυοπαγίδες ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους τριακοσίων μέτρων, συνιστώντας ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ ήταν ποντισμένες σε θαλάσσια περιοχή όπου η αλιεία απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.