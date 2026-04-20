Eurobank: Αγορά 1,02 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικού ύψους πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Σε αγορά 1,02 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,9950 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €4.089.918,07 προχώρησε η τράπεζα Eurobank.

H ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»),το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 14.04.2026–17.04.2026απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος,1.023.753μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9950 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €4.089.918,07.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «EurobankEquities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

ΗμερομηνίαΠλήθος Μετοχών  Αξία (€)Μέση Τιμή (€)Υψηλότερη Τιμή (€)  Χαμηλότερη Τιμή (€)  
14.04.2026185.261733.635,02 €3,9600 €4,0350 €3,9170 €
15.04.2026258.5001.039.616,66 €4,0217 €4,0630 €3,9870 €
16.04.2026296.2001.191.689,15 €4,0233 €4,0870 €3,9480 €
17.04.2026283.7921.124.977,24 €3,9641 €4,0930 €3,8800 €
Σύνολο1.023.7534.089.918,073,9950  

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά30.274.492 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

