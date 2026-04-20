Καύσιμα: Σε πέντε μέρες θα δούμε άνοδο και πάλι στις τιμές του πετρελαίου
Την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών πέντε ημερών θα δούμε στην ελληνική αγορά τις τιμές να αυξάνονται μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνομιλίες για εξεύρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σχοινί.
«Όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου.
