ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Δεν εμφανίστηκε στο ντέρμπι τίτλου και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0

Βαρύ πλήγμα στις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τίτλου αποτέλεσε η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στην AllWyn Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Η Ένωση πήρε προβάδισμα χάρη στο αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα στο 36′, πριν «κλειδώσει» τη νίκη με τα τέρματα του Κοϊτά και του Πινέδα από το 73′ και μετά, βάζοντας τον Δικέφαλο του Βορρά σε πολύ δύσκολη θέση στη μάχη για την κορυφή. Μόνο στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης και Κένι.

Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι είχε έντονο ρυθμό και δυνατές μονομαχίες. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με… εκρηκτικό τρόπο, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα πολύ επικίνδυνο γύρισμα στη μικρή περιοχή, όμως ο Ρέλβας απομάκρυνε σωτήρια. Δευτερόλεπτα αργότερα, η ΑΕΚ απάντησε με τεράστια ευκαιρία: ο Πινέδα σούταρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε εντυπωσιακά με το πόδι, κρατώντας το μηδέν.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισορροπήσει και στο 12’ ο Τάισον βρήκε τον Χατσίδη, όμως το φαλτσαριστό σουτ του τελευταίου πέρασε εκτός στόχου. Στο 16’, η ΑΕΚ απείλησε με τον Μαρίν, του οποίου η σέντρα-σουτ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Έσωσε τον ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής

Το μακρινό σουτ του Γερεμέγεφ στο 18’ δεν είχε αποτέλεσμα, πριν ακολουθήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα στο 19’. Ο Ζίνι πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Τσιφτσής απέκρουσε, ενώ στην επαναφορά ο Βάργκα επιχείρησε εξ επαφής τελείωμα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να πραγματοποιεί απίθανη επέμβαση με το κεφάλι!

1-0 με αυτογκόλ του Κεντζιόρα

Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 26’, όταν ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε επικίνδυνη παράλληλη σέντρα που πέρασε ανεκμετάλλευτη από όλους. Τελικά, η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 36’: ο Περέιρα σέντραρε από τα αριστερά και ο Κεντζιόρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 41’, ο Λόβρεν έβγαλε καθοριστική άμυνα μπροστά στον Γκατσίνοβιτς, ενώ στο 42’ η κεφαλιά του Μουκουντί πέρασε άουτ.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, στο 45’, η Ένωση βρήκε δίχτυα, μετά από εναέρια μονομαχία του Ζίνι με τον Τσιφτσή, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του ΠΑΟΚ για να φτάσει σε μια καθαρή νίκη. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 54’, όταν ο Μαγκομέντ Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει το κεφάλι του όπως θα ήθελε και η μπάλα πέρασε άουτ. Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση και στο 63’ χάθηκε τεράστια ευκαιρία: ο Ζίνι βρέθηκε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, ο οποίος απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια ο Περέιρα προτίμησε να πασάρει αντί να εκτελέσει από εξαιρετική θέση, με τη φάση να καταλήγει χωρίς αποτέλεσμα.

Κατάρρευση του ΠΑΟΚ και 3-0

Το πρέσινγκ της Ένωσης συνεχίστηκε, με τον Ρότα στο 64’ να σουτάρει λίγο πάνω από το δοκάρι και τον Μαρίν ένα λεπτό αργότερα να δοκιμάζει από μακριά χωρίς επιτυχία. Τελικά, βρήκε τρίτο γκολ στο 73’: ο Κοϊτά μπήκε δυναμικά στην περιοχή, βρήκε χώρο και με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0.

Ο ίδιος παίκτης συνέχισε να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου, με νέο σουτ στο 78’ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μπάμπα τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει από πλεονεκτική θέση.

Το τελικό «χτύπημα» ήρθε στο 80’, όταν μετά από λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα, προχώρησε μέχρι τη μικρή περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα «κρέμασε» τον Τσιφτσή, σφραγίζοντας τη νίκη της ΑΕΚ.

Στα τελευταία λεπτά, η εικόνα δεν άλλαξε, με την Ένωση να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βρει απαντήσεις. Ο Καμαρά στο 87′ λίγο έλειψε να μειώσει σε 3-1, αλλά η κοντινή κεφαλιά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ δύο τελικές (μία εκτέλεση φάουλ και μία κεφαλιά) του Πέλκα από το 90′ και μετά, δεν βρήκαν στόχο.

MVP

Ο Κοϊτά έκανε τη διαφορά μεσοεπιθετικά στην επανάληψη για την ΑΕΚ και έκρινε το παιχνίδι με το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 73′.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Χιλ Μανθάνο δεν ήρθε αντιμέτωπος με κάποια δύσκολη φάση. Μοίρασε τέσσερις κίτρινες, μία σε παίκτη της ΑΕΚ και τρεις σε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (56′ Πήλιος), Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες (46′ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Τάισον, Γερεμέγεφ.

Πηγή: metrosport.gr