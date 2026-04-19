Βουλγαρία: Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Βουλγαρία συγκεντρώνοντας το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.