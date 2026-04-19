Evangelia: Δεν ήταν η νίκη ο στόχος μου στον εθνικό τελικό της Eurovision

Η Evangelia έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, βέβαια, η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για την δεύτερη συμμετοχή σε εθνικό τελικό για την Eurovision και για τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε από την ελληνική επιτροπή.

Επειδή από νωρίς φαινόταν πως ο κόσμος είχε ξεχωρίσει το τραγούδι του Ακύλα και υπήρχαν στοιχήματα και προγνωστικά, αυτό σε άγχωσε ή σε πίεσε καθόλου ως προς το αποτέλεσμα;

Όχι, καθόλου. Ο δικός μου στόχος από την αρχή δεν ήταν η νίκη, αλλά να ανέβω στη σκηνή και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να γίνει θα γινόταν. Δεν με απασχόλησαν ούτε τα στοιχήματα ούτε τα προγνωστικά. Στηρίζαμε όλοι ο ένας τον άλλον και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον.

Λατρεύω το τραγούδι του Ακύλα – το τραγουδάω κιόλας – και δεν υπάρχει καμία ξινίλα ή πικρία. Υπάρχει μόνο αγάπη και αλληλοεκτίμηση.

Σε σχέση με τη χαμηλή βαθμολογία από την ελληνική επιτροπή αισθάνθηκες έστω και λίγο αδικία, ειδικά όταν είδες ότι το κοινό σε στήριξε τόσο δυνατά και σε ανέβασε ψηλά;

Κοίτα, από τη στιγμή που κατέβηκα από τη σκηνή ένιωσα ότι είχα κάνει αυτό που ήταν να κάνω. Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό και αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να γίνει θα γινόταν. Έτσι το είδα και έτσι το πιστεύω.

Δεν στάθηκα στην αγωνία ή στη βαθμολογία. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε και πάμε μπροστά. Άλλωστε το “Παρέα” δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι το καινούργιο μου πρότζεκτ και ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει για μένα.