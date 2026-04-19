Σοκ στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη

Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.