MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη

|
THESTIVAL TEAM

Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

