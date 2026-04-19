Νέες απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: “Θα καταστρέψουμε κάθε υποδομή του Ιράν, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια”

Με νέα παρέμβασή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υιοθετώντας ιδιαίτερα οξείς τόνους αναφέροντας ότι θα καταστρέψει σημαντικές υποδομές της χώρας.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «πυροβόλησε χθες στα Στενά του Ορμούζ – Μια ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», επισημαίνοντας ότι ορισμένα από τα πυρά κατευθύνθηκαν προς γαλλικό πλοίο αλλά και εμπορικό πλοίο με βρετανική σημαία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για επαφές και διαπραγματεύσεις, ενώ σχολίασε πως το Ιράν έχει δηλώσει το κλείσιμο των Στενών, «γεγονός παράδοξο, καθώς η αμερικανική αποκλειστική ζώνη τα έχει ήδη κλείσει».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει οικονομικά το Ιράν, αναφέροντας ότι υφίσταται απώλειες της τάξης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως, την ώρα που -όπως είπε- οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πλήττονται. Ανέφερε επίσης ότι πλοία κατευθύνονται ήδη προς Τέξας, Λουιζιάνα και Αλάσκα για φόρτωση, «με τη συνδρομή του IRGC που θέλει πάντα να δείχνει τον σκληρό».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον προτείνει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία» προς το Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε διαφορετική περίπτωση «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», προσθέτοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να κάνει αυτό που -όπως ανέφερε- «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

