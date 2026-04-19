Εκλογές στη Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ
THESTIVAL TEAM
Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα το πρωί στη Βουλγαρία στις όγδοες εκλογές που διεξάγονται στη βαλκανική χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα.
Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.
Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 17:00.
- Η Σκιάθος μετατρέπεται σε “κόμβο ανθεκτικότητας” με πρόγραμμα του ΕΜΠ για λύματα και πυρασφάλεια
- Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην τοξικότητα – Η σκέψη μου είναι μαζί με τον Γιώργο Μυλωνάκη
- Λευτέρης Πετρούνιας: Η συγκίνησή του για τα τέσσερα μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική