Εκλογές στη Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα το πρωί στη Βουλγαρία στις όγδοες εκλογές που διεξάγονται στη βαλκανική χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα.

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 17:00.