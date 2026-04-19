Αθήνα: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για το σοβαρό τροχαίο στη Λιοσίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό μιας 16χρονης, ενώ ήδη έχουν γίνει συλλήψεις και παραδόσεις εμπλεκομένων προσώπων. Η ανήλικη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τρία άτομα έχουν συλληφθεί. Ανάμεσά τους είναι ο συνεπιβάτης της μηχανής που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, καθώς και μια γυναίκα που φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια του οχήματος. Επιπλέον, κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και τρίτο άτομο που επίσης παραδόθηκε, όπως και ένας άνδρας ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε τη μηχανή.

Όπως προκύπτει από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:00 στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε τη 16χρονη τη στιγμή που επιχειρούσε να περάσει απέναντι.

Σε κρίσιμη κατάσταση το κορίτσι

Μετά την πρόσκρουση, οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν παρείχαν καμία βοήθεια στην τραυματισμένη κοπέλα. Αντίθετα, σηκώθηκαν, ανέβηκαν ξανά στο όχημά τους και αποχώρησαν από το σημείο, εγκαταλείποντάς την.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παραμένει διασωληνωμένη για δεύτερη ημέρα. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.