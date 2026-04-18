Φοίβος Δεληβοριάς: Βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Φοίβος Δεληβοριάς στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το Σάββατο, για τον Alpha.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο σε συναδέλφους του που αποφασίζουν να εμπλακούν με τον πολιτικό στίβο όσο και για το τραγούδι που ΄χε δώσει στην Καίτη Γαρμπή.

Ειδικότερα, ο Φοίβος Δεληβοριάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Πιστεύω ότι οι καλλιτεχνία είναι μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, η οποία νικάει”.

“Ο Μίκης Θεοδωράκης, τα χρόνια που ενεπλάκη με την πολιτική, είχε χάσει την καλλιτεχνική του δύναμη. Εγώ δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ”.

“Έχω γράψει τραγούδι για την Καίτη Γαρμπή. Τότε που τραγουδούσε τα τραγούδια του άλλου Φοίβου, που με μπέρδευαν και μαζί του, αποφάσισα να κάνω αυτό το χιουμοριστικό. “Έλα να πεις και ένα, του άλλου Φοίβου, ρε παιδί μου” της είπα” πρόσθεσε, ακόμα, ο Φοίβος Δεληβοριάς στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.