Θεσσαλονίκη: Έκκληση για ταυτοποίηση της γυναίκας που παρασύρθηκε από δίκυκλο την Μεγάλη Παρασκευή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας αγνώστων στοιχείων.

Ειδικότερα, περίπου στις 14:50, επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος του αριθμού 2, δίκυκλο όχημα παρέσυρε πεζή γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών, προκαλώντας της βαριά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα έχει κοντά γκρι μαλλιά, ενώ κατά τη στιγμή του ατυχήματος φορούσε φαρδύ υφασμάτινο μαύρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μακρύ μαύρο αμάνικο πανωφόρι και δερμάτινες παντόφλες.

Η τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως γνωρίζουν οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίησή της, να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα 2310566200, 2310566210, 2310566203 και 2310566204.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.