Κοζάνη: Μήνυση κατά 20χρονου κατέθεσε η οικογένεια της 17χρονης που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο “Παπανικολάου”

Σε κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση νοσηλεύεται μια 17χρονη, μετά από σοβαρό τραυματισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνη.

Η ανήλικη, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, διασκέδαζε με φίλους όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με το ertnews.gr, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε πρόκειται για πτώση, είτε για σπρώξιμο από άλλο άτομο. Αρχικά μεταφέρθηκε σε κατάσταση σύγχυσης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Στο μεταξύ, η οικογένεια της 17χρονης έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να την έσπρωξε. Οι αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ αρκετοί μάρτυρες έχουν καταθέσει. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της νεαρής όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 17χρονη παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η 17χρονη έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, οδηγείται στις δικαστικές αρχές τις επόμενες ημέρες.