Λίβανος: Ένας νεκρός από ισραηλινό drone μετά τη δήλωση Τραμπ ότι απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τη χώρα

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν νεκρό από ισραηλινή επίθεση με drone που είχε ως στόχο μια μοτοσικλέτα μεταξύ των νότιων πόλεων Kounine και Beit Yahoun.

Σύμφωνα με τους “Times of Israel”, δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό (IDF) για το περιστατικό, εν μέσω της 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Οι “Times of Israel” προσθέτουν ότι οι όροι της εκεχειρίας επιτρέπουν στο Ισραήλ να πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις εναντίον «προγραμματισμένων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων».

