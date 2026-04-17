Βόλος: Προφυλακιστέος ο 35χρονος που λήστεψε και απείλησε τους γονείς του – Ισχυρίστηκε ότι του έχουν κάνει μάγια

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 35χρονος μετά από μήνυση που κατέθεσαν σε βάρους του οι ίδιοι του οι γονείς σε χωριό του Πηλίου, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία τους λήστεψε, ενώ φέρεται να άσκησε και βία σε βάρος τους, απειλώντας μάλιστα τον ίδιο του τον πατέρα ότι θα του κάψει τη βάρκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, λέγοντας ότι οι δικοί του είναι μασόνοι κι ότι του έχουν κάνει… βουντού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το επεισόδιο έγινε το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα, στο χωριό, όπου διαμένει ο 35χρονος με τους γονείς του. Σύμφωνα με τους γονείς, ο 35χρονος πήγε στο σπίτι και ζήτησε χρήματα, εκείνοι δεν του έδωσαν και τότε εκείνος τους έβρισε, απείλησε να τους σκοτώσει, άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι, έβαλε φωτιά σε ρούχα, ενώ απειλούσε ότι θα κάψει τη βάρκα του πατέρα του.

Στη συνέχεια έκλεψε χρήματα από τα ρούχα του πατέρα του (ποσό 300-500 €), πέταξε τη μητέρα του στο πάτωμα και της άρπαξε από τον λαιμό ένα κόσμημα που φορούσε.

Την Τετάρτη οι γονείς πήγαν στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου για να υποβάλουν αίτηση εκούσιας νοσηλείας του γιου τους, στη συνέχεια κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του στην Εισαγγελία Βόλου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι μάλωσε με τους γονείς του, αλλά αρνήθηκε ότι τους απείλησε και τους έκλεψε, ισχυρίστηκε ότι πήρε χρήματα, αλλά όχι με τη βία.

Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των χρημάτων που πήρε από τον πατέρα του, αλλά δεν βρέθηκε το κόσμημα της μητέρας του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί τις επόμενες μέρες στην Ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να εξεταστεί από ψυχιάτρους.

Σημειώνεται ότι ο 35χρονος, εκτός από χρήστης ναρκωτικών, αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά προβλήματα καθώς παλιότερα είχε νοσηλευτεί, ωστόσο δεν παίρνει την αγωγή του.