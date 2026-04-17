Θεσσαλονίκη: Πήραν μπρος οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Δείτε φωτο

Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν πλέον οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης για τους Εβραίους που έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος.

Ήδη από νωρίς το πρωί στον χώρο της πλατείας βρίσκονται σκαπτικά μηχανήματα που προχωρούν στο ξήλωμα της ασφάλτου, προκειμένου να δημιουργηθεί το Πάρκο Μνήμης στο σημείο.

“Πλέον οι εργασίες προχωρούν κανονικά”, ανέφερε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Για το ότι το προηγούμενο διάστημα δεν υλοποιούνταν εργασίες ο κ. Νικηφορίδης διευκρίνισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως “Η υπογραφή μίας σύμβασης αυτής της κλίμακας δίνει το δικαίωμα εκ του νόμου στον ανάδοχο να πάρει ένα μήνα προκειμένου να εξετάσει την εφαρμοσιμοτητα της μελέτης και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του”.

Η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών έγινε σε κλίμα συγκίνησης στις 15 Μαρτίου.

