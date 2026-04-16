Τραμπ: Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν 10ήμερη εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 17:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχος της εκεχειρίας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε επίσης ότι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής των Μεικτών Επιτελείων Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με τις δύο πλευρές για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Όπως υποστήριξε: «ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε».