Θεσσαλονίκη: Άρχισαν οι εργασίες για το Πάρκο Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας – “Ημέρα δικαίωσης” – Βίντεο και φωτο

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (15/3) η τελετή έναρξης των εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων.

Λίγο μετά τις 11:15, η Λολα Άντζελ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος καθώς και απόγονοι θυμάτων της θηριωδίας πραγματοποίησαν συμβολικά τις πρώτες εργασίες στο ανάχωμα που έχει δημιουργηθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών.

«Δεν τα κατάφεραν, το νικήσαμε», υπογράμμισε συγκινημένη η κα Αντζελ στην τελετή έναρξης των εργασιών.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ), Δαυίδ Σαλτιέλ, πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της πλάκας που έχει στηθεί στην πλατεία.

Για μέρα δικαίωσης έκανε λόγο σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο κ. Αγγελούδης. «Μια μέρα δικαίωσης, δικαίωσης ώστε αυτή η πλατεία να γίνει πιθανόν ένας μεγάλος δημόσιος χώρος, δικαίωσης όμως, γιατί η πλατεία Ελευθερίας θα έχει το πάρκο μνήμης μια οφειλόμενη ιστορική δικαίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης. «Νομίζω πως σήμερα δικαιούμαστε να είμαστε όλοι υπερήφανοι γιατι η ιστορία αποκαθίσταται», δήλωσε επίσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

«Σήμερα έχουμε ημέρα χαράς, μνήμης διότι σε αυτόν τον ιερό τόπο θα έλεγα που ξεκίνησε το μαρτύριο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, των Ελλήνων Εβραίων σήμερα όλοι μαζί δίνουμε το παρόν και με τη συμμετοχή και τη θέση του δημάρχου αυτή η πλατεία θα γίνει ένας τόπος μνήμης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και εγώ μαζί σας για να τιμήσουμε αυτήν την ιστορική μέρα. Για μένα είναι μια ημέρα χαράς και λύπης για όλα αυτά που έγιναν και χαίρομαι που η Θεσσαλονίκη σήμερα τιμά το παρελθόν και είμαστε εδώ για να φτιάξουμε το πάρκο μνήμης που θα θυμίζει σε όλους την ιστορική σημασία της πλατείας και αυτά τα οποία δεν πρέπει να ξαναγίνουν», δήλωσε ο κ. Σαλτιέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Στην ομιλία του στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε και στον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, λέγοντας πως το Πάρκο Μνήμης ήταν δική του ιδέα και πως πλέον η προσπάθειά του δικαιώνεται.

Για ιστορική μέρα έκανε λόγο και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, λέγοντας πως «πλέον έχουμε ένα πάρκο μνήμης που θα θυμίζει ότι ο αγώνας κατά της μισαλλοδοξίας είναι διαρκής, δεν σταματά ποτέ».

Η ανάπλαση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 14 μήνες και το Πάρκο Μνήμης αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες την άνοιξη του 2027. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6,33 εκατ ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Πορεία Μνήμης για την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων προς το Άουσβιτς

Λίγο μετά τις 11:30, ξεκίνησε με σύνθημα «Ποτέ Ξανά» η Πορεία Μνήμης για την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων προς το Άουσβιτς. Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στον χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Λόγω της εκδήλωσης έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν επίσης μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, Ιγνατιος Καϊτεζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, βουλευτές και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

