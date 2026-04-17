Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που έπεσε από ύψος – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί για την πτώση ενός άνδρα από ύψος σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης ο άνδρας, ηλικίας 70 περίπου ετών είναι πολυτραυματίας και η κατάστασή του κρίνεται ως κρίσιμη.

“Ο ασθενής, πολυτραυματίας διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση”, αναφέρει το Σωματείο.

Στο σημείο επιχείρησαν ιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ με 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα