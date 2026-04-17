Αντρίγια Ζίβκοβιτς ενόψει του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: “Επέστρεψα, πάμε όλοι μαζί ΠΑΟΚάρα”

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας ξεπεράσει τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχασε τα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ στη Super League και η απουσία του στοίχισε την ομάδα του, αλλά πλέον ο αρχηγός του “δικεφάλου του Βορρά” είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί, ενόψει και της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Αφού έβγαλε μάλιστα το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία μάλιστα, ο ίδιος ο Σέρβος εξτρέμ έκανε σχετική ανάρτηση στο instagram και έγραψε: “Επέστρεψα! Πάμε όλοι μαζί ΠΑΟΚάρα”.

Ο Ζίβκοβιτς αναμένεται να είναι βασικός στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.