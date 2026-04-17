Θεσσαλονίκη: “Καμπάνα” 600 ευρώ σε δημότη στην Καρδία για παράνομη απόθεση ογκωδών και κλαδιών δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Πρόστιμο ύψους 600 ευρώ επέβαλε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης σε δημότη στην Κοινότητα Καρδίας ο οποίος είχε αποθέσει κομμένα κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Πρόκειται για ένα από τα εκατοντάδες πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί σε βάρος όσων παρατύπως εναποθέτουν τέτοιου είδους απορρίμματα, μέσα ή έξω από κάδους είτε και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Ο Δήμος Θέρμης έχει απευθύνει επανειλημμένως έκκληση προς τους δημότες να μην πετάνε τα ογκώδη αντικείμενα οπουδήποτε, ούτε στους κάδους απορριμμάτων. Ως ογκώδη ορίζονται παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.), Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), επικίνδυνα απορρίµµατα σε µικρές ποσότητες όπως µπαταρίες, φάρµακα, συσκευασίες εντοµοκτόνων, λαµπτήρες κ.ο.κ.

Για την αποκομιδή όλων αυτών μπορούν οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο, είτε με ένα τηλεφώνημα στο 2310478035-040 ή στο 15114 είτε μέσα από την πλατφόρμα Novoville.

Ειδικότερα:

Η αποκομιδή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.

Για τα υπόλοιπα απόβλητα, κυρίως προϊόντα κηπουρικής σε μεγάλες ποσότητες ή μπάζα, υπάρχουν χρεώσεις αναλόγως της ποσότητας.

Όταν πρόκειται για υλικά που προέρχονται από µικροεπισκευές, η αποκοµιδή τους πραγµατοποιείται ΔΩΡΕΑΝ (εφόσον η προσωρινά αποθηκευόµενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ’ όγκο, το περιεχόµενο πέντε σάκων απορριµµάτων διαστάσεων 50×100 εκατοστών ανά περίπτωση – το δε βάρος του κάθε σάκου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά- και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται µέσα σε κατάλληλη συσκευασία η οποία αντέχει το βάρος τους και δεν καταστρέφεται ώστε να δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκοµιδής και να δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας.)

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται κόστος µεταφοράς αναλόγως της ποσότητας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό Καθαριότητα κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται µία (1) φορά στο εξάµηνο να αιτείται την αποκοµιδή ΑΕΚΚ από τον ∆ήµο. Σε κάθε περίπτωση αυτά τοποθετούνται εκτός των κάδων, σε σηµεία προσβάσιµα από τα συνεργεία του ∆ήµου, κατόπιν επικοινωνίας και ενημέρωσης για έγκριση από την αρμόδια ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Σε περίπτωση παράβασης όσων προβλέπονται στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Θέρμης για τα ογκώδη προβλέπεται επιβολή προστίμων.