Lunch Break: Μια Στάση στο Mediterranean Cosmos

Στο Mediterranean Cosmos, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το lunch break γίνεται η πιο απολαυστική στιγμή της ημέρας. Με επιλογές για όλα τα γούστα, μια στάση αρκεί για να καλύψει κάθε επιθυμία, από γρήγορες και χορταστικές λύσεις μέχρι πιο ιδιαίτερες γευστικές απολαύσεις.

Από κλασικές αγαπημένες επιλογές μέχρι πιο σύγχρονες και εναλλακτικές γεύσεις, τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στο lunch break.

Το thestival.gr ξεχώρισε και σας παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα spots στο Mediterranean Cosmos για το πιο γευστικό μεσημεριανό διάλειμμα.

GOODY’S BURGER HOUSE

Ήρθε η ώρα για lunch break και θέλετε ένα λαχταριστό burger; Τα Goody’s έχουν την τέλεια πρόταση για εσάς: Burger white bbq go deluxe.

Αφράτο brioche bun με τραγανό κοτόπουλο πανέ, μπέικον και απολαυστική white bbq sauce, μαζί με πατάτες και κέτσαπ. Τόσο απολαυστικό όσο ακούγεται!

La Pasteria Cucina Italiana

Ένα πικάντικο πιάτο με ζυμαρικά αποτελεί μία ιδανική επιλογή για ένα lunch break και η La Pasteria Cucina Italiana έχει την καλύτερη!

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε το gamberi Tropicana Λιγκουίνι με ζουμερές ψητές γαρίδες σε φίνα κρέμα καρύδας και μυρωδικά, δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό.

Domino’s Pizza

Η πίτσα αποτελεί μια άκρως γευστική λύση για όλες τις ώρες, πόσω μάλλον για ένα απολαυστικό lunch break. Ελάτε στη Domino’s Pizza και δοκιμάστε την pepperoni classic.

Μία πίτσα με παραδοσιακή κλασική ζύμη, η οποία υποδέχεται την πλούσια σάλτσα ντομάτας, τη λιωμένη μοτσαρέλα και το πεπερόνι, δημιουργώντας μία άκρως γευστική επιλογή για το μεσημεριανό σας!

KFC

Στα KFC μπορείτε να βρείτε λαχταριστές επιλογές με βάση το κοτόπουλο. Επιλέξτε το hot & crispy bucket for one για ένα «εκρηκτικό» lunch break.

Ακαταμάχητο combo με τραγανά strips κοτόπουλου, καυτερές φτερούγες και χρυσαφένιες πατάτες. Πώς να του αντισταθεί κανείς

ΛΕΜΑΡΓΚΟ

Αν θέλετε ένα πιο ιδιαίτερο πιάτο για το μεσημεριανό σας, το ΛΕΜΑΡΓΚΟ έχει την τέλεια πρόταση.

Ζουμερό συκώτι σχάρας κομμένο ταλιάτα, μαριναρισμένο με δροσερά αρώματα εσπεριδοειδών. Ένα πιάτο με έμπευση!

Join Healthy Food & Juice Bars

Ήρθε η ώρα για lunch break, όμως θέλετε κάτι ελαφρύ για να συνεχίσετε τις δραστηριότητες σας. Στα Join Healthy Food & Juice Bars θα βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε.

Δοκιμάστε το salmon bowl που συνδυάζει σολομό, λαχανικά, αβοκάντο και ελαφρύ dressing lime για ισορροπημένη απόλαυση και σίγουρα δεν θα το μετανιώσετε.

Και δύο γλυκές προτάσεις

Το σωστό lunch break για να είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία θα πρέπει να ολοκληρώνεται με μια γλυκιά «αμαρτία». Παρακάτω θα βρείτε δύο επιλογές που θα σας αποζημιώσουν.

Cinnabon

Αν είστε λάτρεις της σοκολάτας, το Cinnabon έχει μια πρόταση που δεν μπορείτε να μην υποκύψετε.

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε αφράτο ρολό με πλούσια γέμιση σοκολάτας, επικάλυψη creamcheese και σιρόπι σοκολάτας. Ακαταμάχητη επιλογή!

Fregio

Μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης, το παγωτό κερδίζει συνεχώς έδαφος για μια γλυκιά επιλογή. Το Fregio έχει την τέλεια δροσιστική πρόταση γεμάτη γλύκα!

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε ένα δροσερό παγωτό τσιχλόφουσκα σε κυπελάκι, με απολαυστική επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος.