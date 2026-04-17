Κεφαλονιά: Η μητέρα του αρσιβαρίστα που κατηγορείται για το θάνατο της Μυρτώς επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο – Δείτε βίντεο

Επίθεση σε κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου έκανε η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Η γυναίκα βρέθηκε κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας Αργοστολίου όπου και την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του Ant1.

Δημοσιογράφος και εικονολήπτης την πλησίασαν προκειμένου να την ρωτήσουν πώς είναι ο γιος της. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και έντονη. «Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!» προειδοποίησε τη δημοσιογράφο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα ενώ στην συνέχεια απείλησε πως θα σπάσει την κάμερα εάν συνεχίσουν να την καταγράφουν.

«Κλείστο γιατί θα στην σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ» είπε χαρακτηριστικά και η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει.

Σημειώνεται, πως ο 26χρονος αρσιβαρίστας στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια, παραδέχθηκε πως εκείνος ήταν που προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες τις οποίες κατανάλωσαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με την 19χρονη Μυρτώ.

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά» υποστήριξε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος ανέφερε πως η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.

Όσον αφορά, τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, σημείωσε στην κατάθεσή του, πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.

Στη συνέχεια ανέφερε στην απολογία του πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της του προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι’ αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Ο φίλος του έμενε στο διπλανό δωμάτιο

Αναφερόμενος στον φίλο του ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.

Στη συνέχεια, της κατάθεσής του, ανέφερε πως ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και δημοσίευσε χθες το protothema.gr, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη Μυρτώ στην αγκαλιά του.

Όπως είπε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.

Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.

Με σκυμμένα κεφάλια έφτασαν οι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής με σκυμμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες (22, 23 και 26 ετών) για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Πρώτος έφτασε με σκυμμένο κεφάλι ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ακολούθησαν οι άλλοι δύο φορώντας κουκούλες και αλεξίσφαιρα.

Δικηγόρος 22χρονου: Δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό υποστηρίζοντας πως «χρονικά εμφανίζεται 3 ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα».

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, από πλευράς της οικογένειας του δικού μου εντολέα για την απώλεια της ζωής της 19χρονης. Είναι συγκλονιστική η υπόθεση αυτή. Θέλω να σας πω ότι για τον άνθρωπο, τον οποίο εκπροσωπώ, δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Χρονικά εμφανίζεται 3 ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο εντολέας μου εμφανίζεται στις 3.30 και διαμένει σε άλλο δωμάτιο με άλλο πρόσωπο που θα δηλωθεί κανονικά στο πλαίσιο της διεξαχθείσας ανακρίσεως ώστε να φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Του ζητάνε βοήθεια στις 4.20 γεγονός της κρίσης που παθαίνει και χάνει τις αισθήσεις της η κοπέλα. Του χτυπούν την πόρτα και του ζητούν βοήθεια .Αυτή είναι ουσιαστικά η δική του εμπλοκή», ανέφερε.

Δικηγόρος 23χρονου: Πού ήταν οι γιατροί;

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήρια Κεφαλονιάς ανέφερε ότι η άτυχη Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε πως «οι γιατροί που ήταν; δεν υπήρχε κανένας».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε.

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε».