Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε ΙΧ, παραβίασε STOP, μπήκε ανάποδα σε δρόμο για να ξεφύγει από την ΕΛΑΣ και προσέκρουσε σε κράσπεδο

Ένας 46χρονος συνελήφθη χθες στη δυτική Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 46χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, να επιβαίνει σε κλεμμένο αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα διενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε διαδοχικά πινακίδες σήμανσης STOP και αφού διέσχισε τμήμα οδού κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος.

Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πλην όμως, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.