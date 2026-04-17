Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε ΙΧ, παραβίασε STOP, μπήκε ανάποδα σε δρόμο για να ξεφύγει από την ΕΛΑΣ και προσέκρουσε σε κράσπεδο

Ένας 46χρονος συνελήφθη χθες στη δυτική Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 46χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, να επιβαίνει σε κλεμμένο αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα διενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε διαδοχικά πινακίδες σήμανσης STOP και αφού διέσχισε τμήμα οδού κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος.

Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πλην όμως, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Αγγελική Νικολούλη: Υπάρχουν συζητήσεις να μεταφερθούν βιβλία μου στην τηλεόραση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θάνατος 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Τα πρώτα ευρήματα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου – Αίμα σε τοίχο και πετσέτες

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Ακραίο γλέντι στην Εύβοια: Έσπασαν πιάτα και… τουαλέτες με ηλεκτρικό τρυπάνι και σφυρί – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Λάρισας-Κοζάνης: Πέντε τραυματίες μετά από σύγκρουση οχημάτων – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Φαίη Σκορδά βούρκωσε on air για το σκυλάκι της που πέθανε: “Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του πάρτι της νίκης μέσα στο Παλατάκι – Δείτε το βίντεο