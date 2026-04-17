Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Έτσι κρατούνται ο 23χρονος φίλος της, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής που βγήκαν από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις από συγγενείς και φίλους.

Μάλιστα, και όπως αναφέρει το protothema.gr, από νωρίς δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, εν αναμονή της απόφασης για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις. Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.