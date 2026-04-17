Τάσος Κωστής: Πήγαινα στην πρόβα με το σωληνάκι, είχα την παροχέτευση που έτρεχε ακόμα και την έβαζα σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ

Στην γενναία μάχη που έδωσε για την υγεία του, στο πρόσφατο παρελθόν, αναφέρθηκε ο Τάσος Κωστής όταν συνάντησε τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στα πλαίσια του νέου επεισοδίου για την εκπομπή “Ζω καλά” του ΣΚΑΪ, που θα προβληθεί αυτό το Σάββατο.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε μια πολύ σοβαρή συνθήκη για την υγεία του η οποία και συνέπεσε με τις θεατρικές του υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο sneak preview της εκπομπής, ο Τάσος Κωστής σημείωσε χαρακτηριστικά πως “17 Σεπτεμβρίου έκανα το μεγάλο χειρουργείο, οκτώ ώρες, που έκανα στο έντερο. 17 Οκτωβρίου έκανα τη σύγκλειση του εντέρου, γιατί μου είχαν κάνει παρά φύση έδρα. 28 Οκτωβρίου έκανα πρεμιέρα στο θέατρο, με 32 αιματοκρίτη”.

“Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν κυρία, “θα ανοίξουμε όποτε θα είσαι έτοιμος” μου είχε πει. Εγώ ήμουν με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες το κείμενο, σαν θεραπεία το έκανα αυτό. Όλοι μου έλεγαν “δεν θα καθίσεις ένα δυο χρόνια;” και γω δεν κάθισα ούτε μια ημέρα”, συμπλήρωσε.

“Πήγαινα με το σωληνάκι, γιατί είχα την παροχέτευση εδώ που έτρεχε ακόμα, την έβαζα σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την κράταγα και είχα μέσα το σακουλάκι” τόνισε ακόμα ο Τάσος Κωστής, σ’ αυτή την καθηλωτική ομολογουμένως περιγραφή του, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.