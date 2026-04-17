Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάλι στον “Ευαγγελισμό” για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο ο Γιώργος Μυλωνάκης μετέβη λίγα λεπτά μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (17/04) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες τρεις ημέρες βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη και της οικογένειάς του, ενώ ζητά αναλυτική ενημέρωση για την υγεία του στενού του συνεργάτη.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της Τετάρτης (15/04), κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες τον επισκέπτονται καθημερινά.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν σήμερα στον «Ευαγγελισμό» ήταν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Χριστίνα Κοραή που μίλησε στο “Live News”, οι αρμοδιότητες του Γιώργου Μυλωνάκη αναμένεται να μοιραστούν μεταξύ των υπολοίπων υπουργών της Κυβέρνησης μέχρι εκείνος να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

«Δεν σκοπεύω να κάνω καμία αλλαγή. Το γραφείο του τον περιμένει», τόνισε χαρακτηριστικά για τον συνεργάτη του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Γιώργος Μυλωνάκης Κυριάκος Μητσοτάκης

