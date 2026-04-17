Πέντε πράγματα που θα συμβούν στο σώμα σου με 1′ σανίδα κάθε μέρα

Οι ασκήσεις σωματικού βάρους, όπως για παράδειγμα το wall pilates, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο χώρο του fitness, χάρη στην απλότητα και την πρακτικότητά τους. Όπως προδίδει και ο τίτλος τους, χρησιμοποιούν το βάρος του σώματος ως αντίσταση. Μία από τις πιο αποτελεσματικές; Η σανίδα.

Η σανίδα μπορεί στην αρχή να σε δυσκολέψει, αλλά με εξάσκηση, οι αντοχές σου θα αυξηθούν. Θα επενδύσεις λιγότερο χρόνο και θα έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα. Στα θετικά επίσης, είναι το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις σανίδα οπουδήποτε και οποτεδήποτε, χωρίς άλλο εξοπλισμό, εκτός από ένα (προαιρετικό κι αυτό) στρώμα γυμναστικής. Το να κάνεις μια σανίδα κάθε μέρα, ακόμα και για 1 λεπτό, βοηθά στην ενίσχυση ολόκληρου του πυρήνα σου. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι fitness experts, χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη άσκηση, ως μια από τις πιο αποτελεσματικές για κάθε προπόνηση. Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις οφέλη που μπορείς να χαρίσεις στο σώμα σου, κάνοντας 1′ σανίδα κάθε μέρα.

Η σανίδα «γραμμώνει» τους κοιλιακούς σου

Ξεκινάμε με το προφανές: Η σανίδα στοχεύει σε όλους τους κύριους μυς του πυρήνα. Με τον όρο «κύριοι μύες» του πυρήνα, εννοούμε όλους τους κοιλιακούς σου. Επιπλέον, καθώς γίνεσαι καλύτερη και πιο δυνατή με τη συγκεκριμένη άσκηση, θα εκτελείς πιο εύκολα και άλλες ασκήσεις. Για παράδειγμα, εάν πηγαίνεις συχνά στο γυμναστήριο, θα παρατηρήσεις μια σημαντική αύξηση της δύναμης σε ασκήσεις, όπως τα squats και τα deadlifts. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού της πλάτης

Κατά την άσκηση, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τραυματισμών στην πλάτη και στη σπονδυλική στήλη. Όταν η σανίδα εκτελείται σωστά, δυναμώνεις τους μύες της πλάτης, χωρίς να χρειάζεται να ασκήσεις υπερβολική πίεση στους γοφούς και τη σπονδυλική σου στήλη. Ως αποτέλεσμα, βοηθά στην ανακούφιση του πόνου στην πλάτη, ενώ παράλληλα βελτιώνει την στάση σου, όταν κάθεσαι και όταν περπατάς. Ενισχύει τον μεταβολισμό

Η σανίδα είναι μια σύνθετη άσκηση, επομένως, εμπλέκει πολλούς μύες ταυτόχρονα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε βοηθά να κάψεις πολλές περισσότερες θερμίδες, απ’ ό,τι άλλες ασκήσεις όπως π.χ οι κοιλιακοί. Επιπλέον, το χτίσιμο των μυών οδηγεί επίσης σε ακόμα μεγαλύτερη καύση θερμίδων. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο περισσότερους μύες έχεις, τόσο πιο γρήγορος θα είναι ο μεταβολισμός σου. Η σανίδα ενισχύει τη συνολική ισορροπία σου

Έχεις προσπαθήσει να σταθείς στο ένα πόδι, αλλά μετά από λίγα μόλις δευτερόλεπτα, έχασες την ισορροπία σου; Ή μήπως σκοντάφτεις συχνά (ακόμα και όταν είσαι εντελώς νηφάλια); Και στις δύο αυτές περιπτώσεις μπορεί οι κοιλιακοί σου να μην είναι αρκετά δυνατοί για να διατηρήσουν την ισορροπία που χρειάζεσαι. Η σανίδα για 1 λεπτό κάθε μέρα βελτιώνει τη συνολική ισορροπία σου και οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Σε ωφελεί και ψυχικά

Τέλος, ίσως να μην ήξερες ότι οι ασκήσεις σανίδας, έχουν κάποια ευεργετική επίδραση και στην ψυχική σου υγεία. Πώς; Για αρχή, η σανίδα χαλαρώνει όλες τις μυϊκές ομάδες που επηρεάζουν το στρες και την ένταση στο σώμα. Όταν κάθεσαι για πολλές ώρες σε ένα γραφείο ή στέκεσαι όρθια όλη μέρα, οι μύες του σώματος «σφίγγουν». Κάπως έτσι σχηματίζεται και η ένταση στους ώμους σου, που σε κάνει να καμπουριάζεις.

Μόλις 1′ σανίδας, μπορεί να σε βοηθήσει να απελευθερώσεις αυτή την ένταση και να αντιμετωπίσεις συμπτώματα άγχους και ακόμη και κατάθλιψης.

Πηγή: ladylike.gr