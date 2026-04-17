Νίκη: Να ενημερωθεί η Εισαγγελία για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη

Να ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αρμόδια Εισαγγελία η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ζητά με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Η πρωτοφανής δήλωση απάτης από τον “άριστο” Μακάριο Λαζαρίδη να επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν μετά τν διορισμό του στο Δημόσιο με πτυχίο “κολλεγίου”, αποτελεί μια κυνική ομολογία ενοχής και όχι πράξη αβροφροσύνης.

Να τον ενημερώσουμε πως η διαδικασία αναζήτησης του δημοσίου χρήματος που του καταβλήθηκε αχρεωστήτως ορίζεται από τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και θα πρέπει να διενεργηθεί κατασταλτικός δημοσιονομικός έλεγχος σε βάρος του από το Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προσδιοριστεί το ποσό.

Επιπρόσθετα όμως πρέπει να ενημερωθεί και η αρμόδια Εισαγγελία η οποία με βάση το προσδιορισθέν ύψος του ποσού θα πρέπει να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος» αναφέρει η ανακοίνωση της Νίκης και καταλήγει:

«Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Την πέρασε η καθαρίστρια που δεν είχε απολυτήριο δημοτικού θα την περάσει και ο κ. Λαζαρίδης που δεν έχει πτυχίο Πανεπιστημίου.

Είναι γελασμένος αν νομίζει ότι θα μας κάνει χάρη αν επιστρέψει τα χρήματα που πήρε αχρεωστήτως. Δεν είναι υπεράνω του Νόμου και ούτε δικαιούται διαφορετική μεταχείριση από την καθαρίστρια».

