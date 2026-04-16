Άρης: Τελική ευθεία ενόψει Βόλου – Χωρίς προβλήματα η προπόνηση

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. (18/04, 19:00).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης, που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το σαββατιάτικο παιχνίδι».