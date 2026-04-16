Άρης: Τελική ευθεία ενόψει Βόλου – Χωρίς προβλήματα η προπόνηση

Το σημερινό (16/04) πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και πλέον η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Βόλο οδεύει προς το φινάλε.

Η αυριανή (17/04) προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα και θα αποτελέσει την τελευταία πριν από το παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» κόντρα στο Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. (18/04, 19:00).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης, που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το σαββατιάτικο παιχνίδι».

