Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Έκτακτη διακοπή νερού σημειώνεται σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στην οδό Αντωνίου Δανιόλου και σε παρακείμενες οδούς.

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 13:00.