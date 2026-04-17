Οι σχέσεις αυτών των ζωδίων αλλάζουν προς το καλύτερο μέχρι το Σαββατοκύριακο

Από 13 έως 19 Απριλίου 2026 η ενέργεια του Κριού ενισχύει την ανάγκη για ξεκάθαρες κινήσεις, αποφασιστικότητα και νέα ξεκινήματα στον ερωτικό τομέα. Τα ζώδια που βλέπουν σημαντικές εξελίξεις στα αισθηματικά τους τις επόμενες ημέρες.

Ζυγός

Το ενδιαφέρον στρέφεται ξεκάθαρα στον τομέα των σχέσεων, με έμφαση στη δράση και όχι στην αναμονή. Καλείστε να εκφράσετε ανάγκες και επιθυμίες χωρίς αναβολές και να επενδύσετε πιο ενεργά σε όσα σας συνδέουν με τους άλλους. Σε μια σχέση, οι μικρές κινήσεις και η προσοχή στη λεπτομέρεια μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την επικοινωνία, ενώ αν είστε μόνοι, η περίοδος αυτή ευνοεί την εσωτερική ενδυνάμωση που αργότερα θα οδηγήσει σε πιο σταθερές γνωριμίες.

Σκορπιός

Καλείστε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που δεν επιτρέπουν πλέον υπεκφυγές, καθώς αναδύονται αλήθειες που χρειάζονται ξεκάθαρη διαχείριση. Είτε βρίσκεστε σε σχέση είτε όχι, οδηγείστε σε βαθύτερη κατανόηση των αναγκών σας και σε πιο συνειδητές επιλογές. Σε υπάρχουσες σχέσεις ενδέχεται να προκύψουν συζητήσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες και απαιτούν ειλικρίνεια, ενώ αν είστε ελεύθεροι, το ένστικτό σας λειτουργεί ως οδηγός για πιο ουσιαστικές συναισθηματικές κατευθύνσεις.

Τοξότης

Δίνετε έμφαση στην εσωτερική επεξεργασία συναισθημάτων και εμπειριών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μοτίβων που επηρεάζουν τις σχέσεις σας. Αν βρίσκεστε σε σχέση, η ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να ενισχύσει τη σύνδεση, ενώ αν είστε ελεύθεροι, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις νέες επαφές, ώστε να αποφευχθούν βιαστικές συναισθηματικές επενδύσεις.

Πηγή: marieclaire.gr