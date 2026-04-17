Οι σχέσεις αυτών των ζωδίων αλλάζουν προς το καλύτερο μέχρι το Σαββατοκύριακο

THESTIVAL TEAM

Από 13 έως 19 Απριλίου 2026 η ενέργεια του Κριού ενισχύει την ανάγκη για ξεκάθαρες κινήσεις, αποφασιστικότητα και νέα ξεκινήματα στον ερωτικό τομέα. Τα ζώδια που βλέπουν σημαντικές εξελίξεις στα αισθηματικά τους τις επόμενες ημέρες.

Ζυγός
Το ενδιαφέρον στρέφεται ξεκάθαρα στον τομέα των σχέσεων, με έμφαση στη δράση και όχι στην αναμονή. Καλείστε να εκφράσετε ανάγκες και επιθυμίες χωρίς αναβολές και να επενδύσετε πιο ενεργά σε όσα σας συνδέουν με τους άλλους. Σε μια σχέση, οι μικρές κινήσεις και η προσοχή στη λεπτομέρεια μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την επικοινωνία, ενώ αν είστε μόνοι, η περίοδος αυτή ευνοεί την εσωτερική ενδυνάμωση που αργότερα θα οδηγήσει σε πιο σταθερές γνωριμίες.

Σκορπιός
Καλείστε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που δεν επιτρέπουν πλέον υπεκφυγές, καθώς αναδύονται αλήθειες που χρειάζονται ξεκάθαρη διαχείριση. Είτε βρίσκεστε σε σχέση είτε όχι, οδηγείστε σε βαθύτερη κατανόηση των αναγκών σας και σε πιο συνειδητές επιλογές. Σε υπάρχουσες σχέσεις ενδέχεται να προκύψουν συζητήσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες και απαιτούν ειλικρίνεια, ενώ αν είστε ελεύθεροι, το ένστικτό σας λειτουργεί ως οδηγός για πιο ουσιαστικές συναισθηματικές κατευθύνσεις.

Τοξότης
Δίνετε έμφαση στην εσωτερική επεξεργασία συναισθημάτων και εμπειριών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μοτίβων που επηρεάζουν τις σχέσεις σας. Αν βρίσκεστε σε σχέση, η ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να ενισχύσει τη σύνδεση, ενώ αν είστε ελεύθεροι, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις νέες επαφές, ώστε να αποφευχθούν βιαστικές συναισθηματικές επενδύσεις.

Πηγή: marieclaire.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της, είναι σύμβολο ελπίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χορευτές “πλημμύρισαν” τη Νέα Παραλία και χόρεψαν “Καγκελάρι” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ανάληψη πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση, είναι λόγια του αέρα – Να τον αποπέμψει άμεσα ο πρωθυπουργός

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν μαθητές που πήγαιναν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο στην πολιτεία Μπένουε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 νεων κάδων απορριμμάτων – Πλένονται 7.000 κάδοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους λογιστές και έβαλαν 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από τον κήπο της και να τους τα δώσει