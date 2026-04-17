ΠΑΟΚ: Μπαίνει στη μάχη των τελικών της Volley League – Το μήνυμα του Βαλάντη Μαμάη

Στη μάχη των τελικών της Volley League ρίχνεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέναντι στον Παναθηναϊκό θα διεκδικήσει το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας.

Το πρώτο ραντεβού ανάμεσα στον Δικέφαλο και τους «πράσινους» είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του Σαββάτου (18/04, 20:30) στην Αθήνα και οι «ασπρόμαυροι» θα επιδιώξουν από την αρχή το μπρέικ για να σπάσουν το πλεονέκτημα έδρας του «τριφυλλιού» και να φέρουν τη σειρά στα μέτρα τους.

Ενόψει της έναρξης της σειράς των τελικών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε:

«Έφτασε η ώρα των τελικών. Περάσαμε ένα δύσκολο και απαιτητικό διάστημα στους ημιτελικούς, παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι μας έκαναν ακόμα δυνατότερους, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι. Κάναμε έναν εξαιρετικό πέμπτο ημιτελικό σε μία δύσκολη έδρα, παίρνοντας πιστεύω δίκαια την πρόκριση στους τελικούς.

Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν πρώτο τελικό, κόντρα σ’ έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μία ομάδα η οποία έχει ένα πολύ δυνατό σερβίς και θα παίζει μπροστά στον κόσμο της.

Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε φάση, να κρατήσουμε την υποδοχή μας, και να τα δώσουμε όλα με στόχο τη νίκη, η οποία θα μας δώσει ένα μικρό προβάδισμα στην σειρά».

