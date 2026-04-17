Θεσσαλονίκη: Όταν η σχολική τάξη γίνεται πεδίο μάχης – Το “Άγριο Αίμα” φέρνει στη σκηνή τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής

Οι φωνές ανεβαίνουν, η ένταση χτυπά κόκκινο και μια σχολική αίθουσα μετατρέπεται σταδιακά σε χώρο σύγκρουσης. Μαθητές που έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσα από την επιβολή, τον φόβο και τις προκαταλήψεις βρίσκονται απέναντι σε μια δασκάλα που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την πίστη της στη γνώση και τον διάλογο. Όταν όμως τα όρια καταρρέουν, το μάθημα παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή.

Αυτό είναι το εκρηκτικό σύμπαν του «Άγριο Αίμα», της νέας παραγωγής της Ars Moriendi Theatre Group, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, που κάνει πρεμιέρα στο Goethe-Institut Thessaloniki, φέρνοντας στη σκηνή ένα έργο ωμό, σύγχρονο και βαθιά ανήσυχο.

«Το έργο έπεσε εντελώς τυχαία στα χέρια μου και από την πρώτη ανάγνωση σκέφτηκα πόσο σπουδαίο κείμενο είναι. Την ίδια στιγμή, η συγκυρία μέσα στην οποία το διαβάσαμε το έκανε ακόμη πιο επίκαιρο και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στην παράσταση», αναφέρει ο Θάνος Νίκας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το «Άγριο Αίμα» μάς μεταφέρει σε ένα υποβαθμισμένο σχολείο, όπου μια δασκάλα έρχεται αντιμέτωπη με μαθητές που έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα από τη βία, τον ρατσισμό και την επίδειξη ισχύος. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, η ίδια θα επιχειρήσει να διδάξει ανθρωπισμό με την απειλή ενός όπλου, μετατρέποντας τους μαθητές της σε πρωταγωνιστές των «Ληστών» του Σίλερ.

Για τον Θάνο Νίκα, το πιο συναρπαστικό στοιχείο του έργου δεν είναι μόνο η θεματική του, αλλά η διαρκής μετατόπιση του θεατή. Όπως λέει, το κείμενο δεν επιλέγει τη βολική οδό της καταγγελίας, αλλά αναγκάζει το κοινό να αναμετρηθεί με τον ίδιο του τον εαυτό. «Το εκπληκτικό πράγμα που κάνει το κείμενο είναι ότι διαρκώς μας μετατοπίζει από θέση σε θέση. Στον καθέναν θα βρεις πλευρές για να συγχωρήσεις, να δικαιολογήσεις. Οπότε πλέον το ερώτημα γυρίζει σε εμάς: σε ποια θέση στεκόμαστε εμείς;», αναφέρει.

Αυτή ακριβώς η αμφισημία ήταν και ο βασικός άξονας της δουλειάς στις πρόβες. Ο σκηνοθέτης σημειώνει πως τόσο ο ίδιος όσο και οι ηθοποιοί κλήθηκαν να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τη στάση τους απέναντι στους χαρακτήρες, χωρίς εύκολες ερμηνείες και ταμπέλες.

Η σκηνική προσέγγιση ακολουθεί την ίδια ωμότητα. Δεν υπάρχουν προστατευτικά φίλτρα, ούτε συμβάσεις που να απομακρύνουν τον θεατή από το γεγονός. Η παράσταση εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, σαν ένα κανονικό δίωρο σχολικό μάθημα, όπου όλα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του κοινού. «Έχουμε καταργήσει τις περισσότερες θεατρικές συμβάσεις. Δεν έχει φωτισμούς, ούτε τέταρτο τοίχο. Όλα συμβαίνουν δίπλα στον θεατή. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο ηθοποιός. Είναι στυγνός νατουραλισμός. Στυγνός και ακραίος», τονίζει ο σκηνοθέτης.

Το έργο άλλωστε, ακουμπά μια βαθύτερη και εξαιρετικά επίκαιρη αγωνία: πόσο σταθερές είναι τελικά οι αξίες μας όταν βρεθούμε υπό πίεση; Πόσο εύκολα ο πολιτισμένος άνθρωπος γίνεται αυτό που καταγγέλλει; «Καταλαβαίνω απόλυτα τις αξίες του διαφωτισμού, αλλά γίνεται να τον διδάξεις με το πιστόλι στον κρόταφο; Κατά πόσο γίνεσαι αυτό το οποίο απεχθάνεσαι; Για μένα εκεί είναι το στοίχημα του έργου», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Νίκας.

Ο ίδιος θεωρεί πως το «Άγριο Αίμα» κοιτάζει κατευθείαν στον άνθρωπο και στις αντιφάσεις του. Στο πώς κάποιος μπορεί να παρεκκλίνει από τις ιδέες, τα ιδανικά και τις βεβαιότητές του όταν οι συνθήκες γίνονται ακραίες. Γι’ αυτό και πιστεύει πως η παράσταση θα ανοίξει ουσιαστική συζήτηση. Γιατί στο τέλος, το μεγαλύτερο σοκ δεν είναι όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Είναι όσα αναγνωρίζουμε μέσα μας όταν ανάψουν τα φώτα της αίθουσας.

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Goethe-Institut Thessaloniki. Η πρεμιέρα της είναι την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου, ενώ θα ανεβαίνει στο Goethe-Institut Thessaloniki (Β. Όλγας 66) έως τις 20 Μαΐου από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ