Στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου σήμερα η επίσημη έναρξη του 2ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Η «καρδιά» της ποντιακής θεατρικής έκφρασης και δημιουργίας θα χτυπήσει δυνατά στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, όπου την Παρασκευή 17 Απριλίου ανοίγει επίσημα η αυλαία του 2ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου, που διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος σε συνεργασία με τους Δήμους Κορδελιού – Ευόσμου και Θέρμης.

Η έναρξη του Πανελλαδικού Φεστιβάλ, που αναδεικνύει τη δύναμη της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη θεατρική έκφραση, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου με ένα τετραήμερο πρόγραμμα παραστάσεων γεμάτο συγκίνηση, παράδοση και αυθεντική δημιουργία. Από τις 17 έως τις 20 Απριλίου η σκηνή του Πολυλειτουργικού Κέντρου – Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» (Παρατσίκογλου & Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ελευθέριο-Κορδελιό), θα μετατραπεί σε έναν ζωντανό χώρο μνήμης, έκφρασης και πολιτιστικής συνέχειας, όπου η ποντιακή παράδοση θα ζωντανεύσει μέσα από τη θεατρική δημιουργία, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και μεταδίδοντας τη δύναμη και την ψυχή του ποντιακού ελληνισμού.

Στη διοργάνωση του 2ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου συμμετέχουν συνολικά 10 ερασιτεχνικά ποντιακά θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα, με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων στους δήμους Κορδελιού Ευόσμου και Θέρμης.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα του 2ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» – Παρατσίκογλου & Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ελευθέριο-Κορδελιό.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 – Ώρα: 7.30μ.μ.

Έναρξη Φεστιβάλ

Ένωση Ποντίων Ν.Κιλκίς Οι Αργοναύτες: «Χωρίς εσέν κι’ ινουμαι χωρίς εσέν κι ευτάγω»

Σενάριο: Δημήτρης Νικοπολιτίδης

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Δαμιανίδης

Σάββατο 18 Απριλίου 2026 – Ώρα: 8μ.μ.

Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Νέας Τραπεζούντας Πιερίας: «Ο χωρέτες»

Σενάριο: Φίλων Κτενίδης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργιάδης

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ώρα: 7μ.μ.

Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας: «’Ας Τρώει μεν η μαναχία»

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Τριανταφυλλίδης

Ώρα: 8.30μ.μ.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσόβουνου «ΚΡΕΜΙΤΣΑ»: «Τ’ εξ’ το βούδ’ Χαράλαμπε»

Σενάριο: Παύλος Παραστατίδης Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, Ώρα:7.30μ.μ.

Ποντιακή Θεατρική Σκηνή Πιερίας: “Ινάτενα”

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοσμίδης