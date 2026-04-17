Αγγελική Νικολούλη: Αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι το ίδιο το έγκλημα, αλλά οι μηχανισμοί που το επιτρέπουν

Με αφορμή μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν για την εκπομπή “Φως στο Τούνελ” στο MEGA, η Αγγελική Νικολούλη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την αποδοχή που έχουν τα βιβλία της αλλά και για τον τρόπο που η ίδια ιντριγκάρεται από ένα έγκλημα προκειμένου να το μεταφέρει στο χαρτί.

Πως αισθάνεστε που όλα τα βιβλία σας αγκαλιάζονται από το κοινό και κάθε φορά αδημονούμε για το επόμενο;

Το αισθάνομαι ως μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης. Ο αναγνώστης δεν κρατά απλώς ένα βιβλίο. Μπαίνει μέσα σε έναν κόσμο που κουβαλά αλήθειες, ανθρώπους, συναισθήματα. Το ότι επιλέγει να τον ακολουθήσει είναι για μένα τιμή, αλλά και ευθύνη. Δεν με κάνει να νιώθω επιτυχία με τη συμβατική έννοια. Με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να είμαι ακόμη πιο προσεκτική, ακόμη πιο ειλικρινής.

Ποιο έγκλημα, από εκείνα των τελευταίων ετών που έχετε εξιχνιάσει, σας ιντριγκάρει για να γίνει βιβλίο;

Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσω μια υπόθεση. Κάθε ιστορία έχει τη δική της βαρύτητα και κάθε άνθρωπος τη δική του προσωπικότητα. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι το ίδιο το έγκλημα, αλλά οι μηχανισμοί που το επιτρέπουν.

Υπάρχουν υποθέσεις που δεν εξαντλούνται στην πράξη αυτή καθαυτήν. Συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που δίνουν τροφή για σκέψη. Εκεί βρίσκεται το υλικό για ένα βιβλίο.