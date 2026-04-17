MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Αγγελική Νικολούλη: Αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι το ίδιο το έγκλημα, αλλά οι μηχανισμοί που το επιτρέπουν

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν για την εκπομπή “Φως στο Τούνελ” στο MEGA, η Αγγελική Νικολούλη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την αποδοχή που έχουν τα βιβλία της αλλά και για τον τρόπο που η ίδια ιντριγκάρεται από ένα έγκλημα προκειμένου να το μεταφέρει στο χαρτί.

Πως αισθάνεστε που όλα τα βιβλία σας αγκαλιάζονται από το κοινό και κάθε φορά αδημονούμε για το επόμενο;

Το αισθάνομαι ως μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης. Ο αναγνώστης δεν κρατά απλώς ένα βιβλίο. Μπαίνει μέσα σε έναν κόσμο που κουβαλά αλήθειες, ανθρώπους, συναισθήματα. Το ότι επιλέγει να τον ακολουθήσει είναι για μένα τιμή, αλλά και ευθύνη. Δεν με κάνει να νιώθω επιτυχία με τη συμβατική έννοια. Με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να είμαι ακόμη πιο προσεκτική, ακόμη πιο ειλικρινής.

Ποιο έγκλημα, από εκείνα των τελευταίων ετών που έχετε εξιχνιάσει, σας ιντριγκάρει για να γίνει βιβλίο;

Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσω μια υπόθεση. Κάθε ιστορία έχει τη δική της βαρύτητα και κάθε άνθρωπος τη δική του προσωπικότητα. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι το ίδιο το έγκλημα, αλλά οι μηχανισμοί που το επιτρέπουν.

Υπάρχουν υποθέσεις που δεν εξαντλούνται στην πράξη αυτή καθαυτήν. Συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα που δίνουν τροφή για σκέψη. Εκεί βρίσκεται το υλικό για ένα βιβλίο.

Αγγελική Νικολούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ανακοίνωσε sold out για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ: “Πάμε να κάνουμε τον Βόλο, Κρήτη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στο Κιλκίς: 57χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Είχα μία αποβολή πριν από περίπου δύο χρόνια, μας στοίχισε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για τη σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών του – Αθώα η μητέρα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον νέο της σύντροφο: Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Τρία νέα αναπτυξιακά καθεστώτα για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές ύψους 450 εκατ. ευρώ