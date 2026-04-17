Κόρινθος: Εντοπίστηκε σορός 17χρονης να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ένα άψυχο σώμα εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας 17 ετών.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου. Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.

Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Διώρυγα της Κορίνθου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ελλάδα στη ΓΣ ΟΗΕ: Η ελευθερία ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 28 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ και 2 προσαγωγές σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Δήμο Χαλκηδόνας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νατσιός: Η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς παρεμβάσεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Είδα τον Κώστα Τσουρό τη Μεγάλη Παρασκευή στη Νάξο και χαιρετηθήκαμε

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

“Πάγωσε” η Φαίη Σκορδά με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: “Θα τον έλεγα μαλ…α, αλλά υπάρχει κι ένα όριο”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας