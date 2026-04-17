Εννέα φυσικές θεραπείες για τα πρησμένα πόδια

Αν και οι σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από γιατρό, πολλοί μπορούν να ανακουφίσουν το ήπιο έως μέτριο πρήξιμο με απλές θεραπείες στο σπίτι.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο σπίτι για τα πρησμένα πόδια, εγκεκριμένες από ειδικούς και υποστηριζόμενες από την επιστήμη.

1. Ανυψώστε τα πόδια σας

Το να σηκώνετε τα πόδια σας πάνω από το επίπεδο της καρδιάς για 15-30 λεπτά αρκετές φορές την ημέρα βοηθάει το υγρό να επιστρέψει στο πάνω μέρος του σώματος, μειώνοντας την πίεση και το πρήξιμο.

Χρησιμοποιήστε μαξιλάρια ή επικλινή πολυθρόνα με υποπόδιο

Ανυψώστε τα πόδια σας ενώ ξεκουράζεστε, διαβάζετε ή παρακολουθείτε τηλεόραση

Ιδιαίτερα χρήσιμο στο τέλος της ημέρας ή μετά από μεγάλες περιόδους ορθοστασίας

2. Χρησιμοποιήστε κάλτσες συμπίεσης

Οι κάλτσες συμπίεσης πιέζουν απαλά τα πόδια για να βελτιώσουν την κυκλοφορία και να αποτρέψουν τη συσσώρευση υγρών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν στέκεστε ή κάθεστε για μεγάλες περιόδους.

Επιλέξτε ελαφριά έως μέτρια συμπίεση (15–20 mmHg), εκτός εάν ο γιατρός σας συστήσει διαφορετικά

Φορέστε τις κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφαιρέστε τις πριν τον ύπνο

3. Δοκιμάστε ποδόλουτρο με άλατα Epsom

Ένα μούλιασμα διαρκείας 15-20 λεπτών σε δροσερό νερό με αλάτι Epsom μπορεί να βοηθήσει να ανακουφίσει το πρήξιμο και να καταπραΰνει τα κουρασμένα πόδια.

Ανακατέψτε μισό φλιτζάνι αλάτι Epsom σε μια λεκάνη με δροσερό ή χλιαρό νερό

Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε τα πόδια σας μέσα στην λεκάνη

Αποφύγετε το ζεστό νερό, το οποίο μπορεί να επιδεινώσει τη φλεγμονή

4. Μείνετε ενυδατωμένοι και προσαρμόστε τη διατροφή σας

Το τι τρώτε και πίνετε επηρεάζει την κατακράτηση υγρών:

Πίνετε άφθονο νερό για να βοηθήσετε να ξεπλύνετε την περίσσεια νατρίου (αλατιού)

Περιορίστε την πρόσληψη αλατιού – αποφύγετε τα επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα

Καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε κάλιο όπως μπανάνες, γλυκοπατάτες και φυλλώδη λαχανικά, για να εξισορροπήσετε τα επίπεδα υγρών

5. Άσκηση και τέντωμα

Η κίνηση εμποδίζει τη συγκέντρωση υγρού στα πόδια και τους αστραγάλους. Δοκιμάστε:

Περπάτημα τακτικά για την προώθηση της κυκλοφορίας

Συστροφή των αστραγάλων και μάζεμα των δαχτύλων των ποδιών κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων καθίσματος

Κολύμπι ή ποδηλασία για ασκήσεις χαμηλής επίπτωσης στα πέλματα

6. Κάντε μασάζ στα πέλματα

Το μασάζ στα πέλματα και τις γάμπες βοηθά στην ώθηση του παγιδευμένου υγρού πίσω προς την καρδιά.

Χρησιμοποιήστε κινήσεις προς τα πάνω από τα δάχτυλα των ποδιών και τους αστραγάλους προς τα γόνατα

Εφαρμόστε ελαφριά πίεση ή χρησιμοποιήστε απαλά έναν τυπικό κύλινδρο μασάζ ποδιών

Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε αραιωμένα αιθέρια έλαια όπως γκρέιπφρουτ ή μέντα για πρόσθετη ανακούφιση

7. Δροσερές κομπρέσες ή παγοκύστες

Η εφαρμογή μιας δροσερής κομπρέσας μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και την ενόχληση.

Τυλίξτε ένα κρύο πακέτο ή κατεψυγμένα μπιζέλια σε μια πετσέτα

Εφαρμόστε για 10-15 λεπτά

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα για την αποφυγή τοπικών εγκαυμάτων ψύξης

8. Αποφύγετε τα στενά ρούχα

Οι σφιχτές ζώνες μέσης, οι κάλτσες ή τα κολάν μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αίματος και να επιδεινώσουν το πρήξιμο.

Φοράτε χαλαρά ρούχα που αναπνέουν

Επιλέξτε κάλτσες χωρίς σφιχτό αγκάλιασμα του ποδιού

Αποφύγετε τα ψηλοτάκουνα για μεγάλη διάρκεια

9. Κοιμηθείτε με τα πόδια σας σε ελαφρά ανύψωση

Τοποθετήστε 1-2 μαξιλάρια κάτω από τις γάμπες σας

Αυτό βοηθά στην αποστράγγιση υγρών κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ιδιαίτερα χρήσιμο εάν το πρήξιμο επιδεινώνεται συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι εντάξει να περπατάω με πρησμένα πόδια;

Ναι, το απαλό περπάτημα μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία και να μειώσει το πρήξιμο, εφόσον δεν υπάρχει πόνος ή τραυματισμός.

Πότε πρέπει να ανησυχώ για πρησμένα πόδια;

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν το πρήξιμο είναι ξαφνικό, επώδυνο, επηρεάζει μόνο το ένα πόδι ή συνοδεύεται από ερυθρότητα, ζέστη ή δύσπνοια.

Ποιες τροφές βοηθούν στην μείωση του πρηξίματος των ποδιών;

Τροφές πλούσιες σε κάλιο (όπως οι μπανάνες, το σπανάκι και το αβοκάντο) μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της περίσσειας νατρίου (αλατιού) και στην μείωση της κατακράτησης νερού.

Μπορεί η αφυδάτωση να προκαλέσει πρήξιμο στα πόδια;

Ναι, όταν είστε αφυδατωμένοι το σώμα συγκρατεί υγρό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο στα κάτω άκρα.

Σύνοψη

Τα πρησμένα πόδια είναι συχνά αντιμετωπίσιμα με απλές θεραπείες που υποστηρίζονται από τους ειδικούς, όπως η ανύψωση, η συμπίεση, η ενυδάτωση και η κίνηση. Κάνοντας μικρές προσαρμογές στον τρόπο ζωής και ακούγοντας το σώμα σας, μπορείτε να μειώσετε το πρήξιμο, την ενόχληση και να βελτιώσετε την κυκλοφορία.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινωθούν ή εμφανιστούν ξαφνικά, συμβουλευτείτε γιατρό, για να αποκλείσετε υποκείμενες ιατρικές παθήσεις.

Πηγή: onmed.gr