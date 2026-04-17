Το ΣτΕ παγώνει με προσωρινή διαταγή τον διαγωνισμό για την ανάπλαση της Μαρίνας Αρετσούς

Προσωρινή διαταγή με την οποία παγώνει η έκδοση πράξης ανάθεσης στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού του Υπερταμείου για τη Μαρίνα Αρετσούς, έως ότου εκδοθεί η ετυμηγορία του επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Καλαμαριάς, «η απόφαση αυτή αποτελεί μία ακόμη επιτυχία στον αγώνα που δίνει ο Δήμος, οι φορείς και η κοινωνία της Καλαμαριάς και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης για την δημιουργία μιας σύγχρονης τουριστικής μαρίνας προς όφελος της πόλης και της τοπικής οικονομίας, που θα αναβαθμίσει μια εγκαταλελειμμένη σήμερα υποδομή, ενάντια στα σχέδια του Υπερταμείου για την μετατροπή της Μαρίνας σε real estate project με υπερδόμηση πάνω στην παραλία.

Η προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπεριστατωμένες νομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις του Δήμου Καλαμαριάς εξετάζονται επί της ουσίας και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει την επιμονή, τη μεθοδικότητα και τη νομική τεκμηρίωση της προσφυγής του Δήμου, αλλά και το ευρύτερο αίσθημα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που στέκεται απέναντι στη λογική της τσιμεντοποίησης του παραλιακού μετώπου.

Η εν λόγω απόφαση επιβεβαιώνει τη σωστή επιλογή της δημοτικής αρχής, που από την πρώτη στιγμή επέλεξε τον δρόμο της θεσμικής και νομικής διεκδίκησης, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα της πόλης να κρατήσει ανοιχτή, πράσινη και προσβάσιμη τη Μαρίνα για όλους τους πολίτες.

Η δημοτική αρχή παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της προστασίας της Μαρίνας Αρετσούς από την υπερδόμηση και στη συνέχιση του νομικού αγώνα μέχρι την οριστική δικαίωση του Δήμου και των πολιτών της Καλαμαριάς προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και σύγχρονης ανάπτυξης».