Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο του εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την «αποδόμηση» της οργάνωσης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας.

«Με την παράκληση του φίλου μου, του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο αλλάξαμε τη Μέση Ανατολή και φέραμε τεράστιες επιτυχίες, συμφωνήσαμε σε εκεχειρία προσωρινής διάρκειας στον Λίβανο. Με την παράκλησή του, δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου» τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα του σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις για την αντιμετώπιση της απειλής από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος παραμένει η πλήρης «διάλυση της Χεζμπολάχ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΘ 1 ώρα πριν

Επιστρέφει και φέτος η Ανθοέκθεση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης γεμάτη χρώματα, αρώματα και δημιουργικές ιδέες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Νέες αποκαλύψεις για τον αρσιβαρίστα – Η καταγγελία από νεαρή κοπέλα και το ποινικό του παρελθόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στην εκπομπή: “Έχει ένα προσωπικό θέμα, όλα καλά θα πάνε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξωφρενικά αδύναμη έως και αστεία η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή