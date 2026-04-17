Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο του εναντίον της Χεζμπολάχ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την «αποδόμηση» της οργάνωσης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας.
«Με την παράκληση του φίλου μου, του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο αλλάξαμε τη Μέση Ανατολή και φέραμε τεράστιες επιτυχίες, συμφωνήσαμε σε εκεχειρία προσωρινής διάρκειας στον Λίβανο. Με την παράκλησή του, δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου» τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου.
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 17, 2026
Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα του σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις για την αντιμετώπιση της απειλής από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Όπως τόνισε, βασικός στόχος παραμένει η πλήρης «διάλυση της Χεζμπολάχ».
