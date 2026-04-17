Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για πανό που αναρτήθηκε στο ντέρμπι με τον Άρη

Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για όσα διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι με τον Άρη στο «Παλατάκι».

Η κλήση αφορά φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων, με αφορμή πανό που αναρτήθηκε πριν από την έναρξη της εξ αναβολής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ενημέρωση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 27/04/2026, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της (ανάρτηση πανό με ιδεολογικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο), εντός της αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου PAOK SPORTS ARENA, στις 15/04/2026 πριν από την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΑΡΗΣ, για την 21η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026».

