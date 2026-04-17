Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Θετικές εξελίξεις, σήμερα είναι μια καλύτερη ημέρα

Αναφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση του με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης, Χουσείν αλ-Σέιχ, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή.

Όπως σημείωσε, «ελπίζω ότι σήμερα είναι μια καλύτερη ημέρα», επισημαίνοντας ότι καταγράφονται θετικές εξελίξεις σε κρίσιμα μέτωπα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε κομβικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία. Υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, ελεύθερα στη διέλευση πλοίων και χωρίς επιβολή διοδίων, ώστε να αποφευχθούν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για αποκλιμάκωση και διατήρηση της ομαλότητας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.